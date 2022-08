Napoli, Politano sempre a parte. Solo palestra per Petagna, in partenza

Il Napoli continua il suo percorso di avvicinamento al match di Ferragosto in programma al Bentegodi alle ore 18.30 contro il Verona, che segnerà il debutto in Serie A della squadra di Luciano Spalletti . Matteo Politano prosegue il suo lavoro a parte, in campo. Solo palestra per Andrea Petagna , sempre più vicino al Monza.

Napoli: differenziato in campo per Politano, Petagna ai saluti

"Dopo una fase di attivazione in palestra e torello in campo, la squadra si è divisa in due gruppi - ha recitato la nota della società partenopea -. Il primo gruppo ha svolto lavoro di forza mentre il resto della squadra ha effettuato un'esercitazione tattica a tutto campo. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Politano personalizzato in campo. Petagna e Ambrosino personalizzato in palestra". Tra Petagna e il Monza i giochi sono ormai fatti: il club azzurro ha accettato l'offerta dei brianzoli, il giocatore potrebbe svolgere le visite mediche già nella giornata di venerdì.