Mertens: al Galatasaray il numero di maglia lo decidono i tifosi

Dries Mertens ha appena cominciato la propria esperienza ad Instanbul tra le fila del Galatasaray . Questo dopo il commovente saluto via social a Napoli e ai suoi tifoso, dopo nove anni particolarmente intensi e appassionanti.

Maglia nuova, numero nuovo. Già. Ma non sarà Dries a deciderlo. Anche il Galatasaray si è dotato di fan token e, proprio attraverso questo strumento, saranno i tifosi del club turco a scegliere quale maglia vestirà l'attaccante belga, che nella lunga esperienza napoletana si è guadagnato il soprannome di Ciro, oltreché la cittadinanza onoraria.

Mertens: tre alternative per il numero della nuova maglia

Tre sono le alternative: l'intramontabile "10" al Galatasaray indossata da due mostri sacri come Gheorge Hagi e Wesley Sneijder, la "16" - da tanto tempo inutilizzata - e che fu di una bandiera del club, il centrocampista Ergün Penbe, al Gala dal 1194 al 2007. E, infine, la "21", multiplo di 7 come spesso scelto da Mertens in passato.