Kvaratskhelia pronto al debutto da predestinato: a Verona come Maradona e Ronaldo

Sono tanti i motivi di curiosità che accompagnano il Napoli al debutto in campionato sul campo del Verona, nel match in programma alle 18.30 di Ferragosto al Bentegodi. Il campionato 2022-’23 segnerà infatti ufficialmente l’inizio di una nuova era in casa azzurra, l’avvio di un nuovo ciclo dopo le partenze di bandiere come Kalidou Koulibaly , Lorenzo Insigne e Dries Mertens , pilastri delle ultime stagioni che hanno visto la squadra del presidente De Laurentiis lottare per lo scudetto e farsi onore nella competizioni europee.

Kvaratskhelia "sulle tracce" di Maradona e Ronaldo

Ad accompagnare l’esordio nel calcio italiano di Kvaratskhelia ci sarà anche un’aura da predestinato, dal momento che al Bentegodi di Verona hanno già debuttato in A due leggende del calcio mondiale come Diego Armando Maradona e Cristiano Ronaldo. Nessun paragone, ovviamente, ma la coincidenza non fa che accrescere la curiosità per la prima di Kvara, al quale non resta che augurarsi un esordio migliore, almeno sul piano personale, rispetto a quelli non memorabili dei due illustri predecessori: il 16 settembre 1984, infatti, Maradona uscì sconfitto con il suo Napoli per 3-1 dal campo del Verona che avrebbe vinto lo scudetto al termine della stagione, mentre Ronaldo non trovò la via del gol contro il Chievo il 18 agosto 2018, anche se la sua Juve riuscì comunque a spuntarla in rimonta per 3-2.