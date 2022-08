Top 11 Serie A: ci sono due giocatori del Milan e del Napoli

Le prestazioni di Milan e Napoli alla prima giornata non sono passate inosservate: i rossoneri hanno segnato 4 reti all'Udinese, gli azzurri addirittura 5 al Bentegodi contro il Verona. Ecco, quindi, che la Top 11 di Serie A del primo turno è composta per 4/11 da giocatori del Napoli e del Milan. C'è anche lo juventino Dusan Vlahovic, autore di una doppietta all'Allianz Stadium contro il Sassuolo, che fa coppia in attacco con il neo fiorentino Jovic secondo WhoScored.