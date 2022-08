La gioia di Simeone: “Il destino diceva Napoli”

“Ci sono strade che sono destinate a incontrarsi”. E così Giovanni Simeone è diventato un nuovo attaccante del Napoli. Non sta nella pelle l'ex Verona per il lieto fine della trattativa che oggi è stata ufficializzata dalle parti in causa. Dopo i 17 gol in maglia gialloblù, il nuovo attaccante di Luciano Spalletti sogna di ripetersi sotto il Vesuvio. E intanto, sui social, dice a tutti quanto è contento.

Simeone: “Felicità immensa, squadra speciale e città unica” Non c'è niente che non piaccia a Simeone, che ha dovuto attendere alcuni giorni a Napoli nell'attesa che venisse depositato il suo contratto in Lega calcio. Ora, però, è libero finalmente di dire tutto. E sono parole al miele per Napoli e per il Napoli.