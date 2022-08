Aronica applaude: “Ottimo mercato del Napoli”

Salvatore Aronica , ex difensore del Napoli , ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv, durante la trasmissione 'Febbre a 90', ha applaudito al mercato azzurro, che ha avuto un sussulto negli ultimi giorni con i botti Ndombele, Raspadori e Simeone . Senza dimenticare chi era arrivato prima, come Kvaratskhelia , già considerato il nuovo oro di Napoli.

Verona, spesso crocevia per il Napoli: “Quella del Bentegodi è da sempre una tappa importante per i colori azzurri, sappiamo quanto ci tenga tutto l'ambiente, il Napoli ha giocato sul velluto per gran parte della gara, certo le due reti subite un po' lasciano l'amaro in bocca, tuttavia bisogna riconoscere che la partenza di Koulibaly è stata davvero pesante. Kim migliorerà, bisogna avere pazienza, il coreano ha leve lunghe e gran fisico, è molto rapido, farà bene”.

Aronica: “Kvara ha esordito alla grande, non era prevedibile”

Complimenti meritati per Kvaratskhelia: “Kvara? Chi viene a Napoli è monitorato da tempo, si sapeva fosse un giocatore di qualità e livello, ha esordito alla grande, non era prevedibile questo esordio e mi fa piacere per lui ed il Napoli”. Meno buona la gestione di Meret: “Sinceramente le dichiarazioni di Spalletti mi hanno un po' stupito, Alex è uno dei profili più importanti, c'è stata poca fiducia, credevo si potesse puntare su di lui e Sirigu, se arriva Navas chiaramente il ragazzo andrebbe a chiedere la cessione perché altrimenti perderebbe la Nazionale”.

Aronica: “Napoli certamente tra le prime quattro”

Infine, il pronostico sul piazzamento degli azzurri a fine torneo: “ Dove colloco il Napoli? Tra le prime quattro certamente, nonostante siano partiti Koulibaly, Insigne, Mertens e probabilmente anche Fabian, dopo un buon mercato in entrata metto gli azzurri in lotta per un posto in Champions, magari dietro Inter, Milan e Juve. Per lo scudetto servirebbe Navas e qualche altro profilo del suo livello".