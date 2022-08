Napoli-Monza: la società azzurra invita i tifosi ad anticipare l'arrivo

Napoli-Monza vedrà uno stadio Maradona di nuovo pieno, tanti i tifosi che vogliono vedere i nuovi e che sperano in un bis del 5-2 a Verona da parte della squadra di Luciano Spalletti . Il calcio d'inizio è previsto alle 18.30, ma il club azzurro ha chiesto ai tifosi di anticipare l'arrivo allo stadio per garantire un regolare afflusso.

I tornelli, al Maradona, apriranno già alle 16, vale a dire due ore e mezza prima del fischio d'inizio. Che, a sua volta, sarà anticipato da una specie di show con la presentazione dei tre ultimi acquisti da parte di Aurelio De Laurentiis , vale a dire Ndombele , Simeone e Raspadori . Arrivando prima, il pubblico potrà essere anche sottoposto ai normali controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell'evento.

La società invita i fan a rispettare le attuali disposizioni in tema di prevenzione e riduzione del rischio di diffusione del virus Covid-19. E a contribuire alla serata di sport nel rispetto del clima sereno e della passione autentica del popolo azzurro, prendendo visione del regolamento d'uso dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Di lasciare libere le scale e tutte le altre vie di fuga e di non usare fumogeni, petardi e altro materiale pirotecnico. Per accedere allo stadio, è necessario presentare un documento valido d'identità e il biglietto della partita.