Napoli, il dietrofront di Demme: "Ho sbagliato, la squadra è la cosa più importante"

Dopo l'infortunio rimediato in allenamento, il centrocampista del Napoli Diego Demme si è sfogato sui social attraverso una storia Instagram: "Grazie per i messaggi. Sono sempre positivo, però al momento è difficile perché il mio infortunio è successo perché qualcuno non sapeva gestirsi. Il passato non si può cambiare, però il futuro sì. Stay positive". Tra le righe, un velato attaccato a un compagno di squadra, colpevole di avergli procurato l'infortunio al piede che lo terrà ai box per un po' di tempo.