Petagna: "Spero nello scudetto del Napoli, emozionante tornare al Maradona"

Napoli-Monza e il ritorno di Petagna al Maradona

L'attaccante non ha potuto impedire il tracollo dei brianzoli contro la squadra di Spalletti, troppo superiore al gruppo di Giovanni Stroppa, ancora a quota zero dopo le prime due partite in A della propria storia. Pochi palloni giocabili per Petagna, che era però riuscito nel finale a segnare il gol della bandiera, quello del momentaneo 3-1, cancellato dal Var. L'ex milanista coglie l'occasione per pronunciare parole dolci verso il club azzurro: "Il Napoli è una squadra fortissima, quel gol sarebbe stata solo una soddisfazione personale - ha dichiarato Petagna a DAZN - Tornare al Maradona è stata una bella emozione, è uno stadio magnifico e i tifosi sono sempre eccezionali. Ho tanti amici qui, sono un tifoso del Napoli, spero possa vincere lo scudetto".