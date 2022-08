Napoli, seduta mattutina a Castelvolturno prima dell'amichevole contro la Juve Stabia

La terza giornata di campionato è però già quasi alle porte, domenica sera i giocatori di Luciano Spalletti saranno attesi da un test probante sul campo della Fiorentina alle 20.45. La preparazione è quindi regolarmente proseguita con una seduta mattutina presso l'SSCN Konami Training Center. Come riporta il sito ufficiale del Napoli, il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione. Successivamente è stato svolto lavoro tattico ed esercitazione sui calci piazzati. In chiusura lavoro di forza suddiviso per gruppi. Ancora terapie per Diego Demm e, reduce dall’infrazione del cuboide del piede sinistro subita settimana scorsa.

Napoli-Juve Stabia, Maradona pronto ad abbracciare i nuovi acquisti

La gara contro la Juve Stabia, formazione iscritta al girone C della Serie C, torneo al via il prossimo 4 settembre, rappresenterà per i tifosi azzurri l’occasione per vedere all’opera tutti insieme gli otto volti nuovi portati dal mercato, in attesa del nono, Keylor Navas, per il quale prosegue la trattativa con il Psg. Attesa in particolare per Tanguy Ndombele, Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone, che non hanno debuttato contro il Monza restando in panchina per 90 minuti. La prossima partita ufficiale del Napoli al Maradona sarà mercoledì 31 alle 20.45 contro il Lecce dell’ex Marco Baroni.