Amoruso avvisa il Napoli: "Rangers? Ad Ibrox ambiente simile al Maradona"

Oltre ad Ajax e Liverpool il Napoli, di ritorno in Champions League dopo due anni di assenza, dovrà affrontare nel girone anche i Rangers Glasgow , società dal passato glorioso che ha completato così la propria rinascita sei anni dopo il fallimento che la relegò in terza serie.

Chi conosce bene la formazione allenata da Giovanni Van Bronckhorst, sconfitta ai rigori dall’Eintracht Francoforte nell’ultima finale di Europa League, è Lorenzo Amoruso , primo capitano cattolico nella storia del club protestante di Glasgow e tuttora idolo della tifosia dei Gers, dove ha giocato tra il 1997 e il 2003. Intervenuto a 'Radio Punto Nuovo' Amoruso ha messo in guardia il Napoli dai pericoli che potranno arrivare dagli scozzesi, espressione di un calcio in crescita che sarà rappresentato ai gironi anche dal Celtic: "Il livello del calcio scozzese è salito molto. I Rangers sono tornati ad alti livelli, con tanti allenatori e calciatori di stampo internazionale. Hanno eliminato il PSV Eindhoven e questo dice tutto, senza contare la finale di Europa League. I Rangers stanno cavalcando una buona situazione, il Napoli dovrà stare attento".

"La Fiorentina se la giocherà"

Secondo Amoruso gli azzurri dovranno temere soprattutto l’ambiente di Ibrox: "Tutti i top club soffrono lì, qualcuno c'ha anche lasciato le penne. In Scozia il Napoli troverà un ambiente molto simile a quello che si vive al Maradona". Amoruso conosce però bene anche la Fiorentina per avervi militato dal 1995 al '97, proprio prima dell'avventura in Scozia. I viola, prossimi avversari del Napoli in campionato, arriveranno caricati dalla qualificazione alla fase a gironi di Conference League ottenuta a spese del Twente: "La Fiorentina ci ha abituato a grandi imprese, il Napoli dovrà stare attento. Manca ancora qualcosa dal mercato, ma i viola se la giocano sempre con tutti. E dopo la qualificazione in Conference League, l'entusiasmo sarà anche alle stelle".