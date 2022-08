Ultimo allenamento Napoli: affaticamento per Ounas, terapie per Demme

Come fa sapere il Napoli nel comunicato sull'allenamento di oggi, Ounas si è fermato e ha riportato un affaticamento alla coscia destra, Demme ha proseguito con le terapie. Salteranno entrambi la partita contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Per il resto, però, l'allenatore avrà a disposizione i tre ultimi arrivati, Ndombele, Simeone e Raspadori. In particolare quest'ultimo, parole di Spalletti, è già in condizione.