Napoli subito al lavoro in vista del Lecce: esercitazione tecnico-tattica e partitella

Archiviata la trasferta di Firenze, dove il Napoli ha lasciato i primi due punti della stagione, per i giocatori azzurri non c’è tempo per recriminare perché un nuovo impegno di campionato è già alle porte.

Napoli, dopo il Lecce via al ciclo di ferro L’intensissima seconda metà di agosto si concluderà con il primo turno infrasettimanale della stagione, valevole per la quarta giornata che vedrà la squadra di Luciano Spalletti affrontare al Maradona il Lecce dell’ex Marco Baroni alle ore 20.45. L’obiettivo non può che essere quello di tornare al successo per restare al comando della classifica, si vedrà se in coabitazione con altre squadre o in solitaria, anche perché il calendario prima della sosta di fine settembre non sarà clemente con il Napoli, atteso dalle trasferte in campionato contro Lazio e Milan e in Champions contro i Rangers inframmezzettati dagli impegni al Maradona contro Liverpool e Spezia.