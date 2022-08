Politano a tutto campo: “Bella partita a Firenze, vergogna sugli spalti. Sogno il titolo”

Politano: “Faremo un grande girone di Champions”

Tra una settimana si risentirà la musichetta della Champions League: “È un girone difficile, ma sono sicuro che possiamo giocarcela alla grande. Faremo un grande girone. Ma, per ora, testa al Lecce e alla Lazio". Già, il Lecce: “Domani sarà una gara difficile. Conosco bene il loro allenatore, li caricherà a palla. Hanno messo in difficoltà anche l'Inter. Sarà un match da prendere con le molle. Loro verranno qui per fare la loro partita, ci aspetteranno bassi. Sarà necessario sbloccarla subito, altrimenti la situazione potrà diventare difficile".

Politano: “Importantissimo non subire gol, poi una rete la facciamo”

Spiega cosa deve fare il Napoli nella stagione: “Abbiamo lavorato al meglio già durante il rituro. Ora stiamo facendo bene. È importantissimo non subire gol, affinché prendiamo tutti fiducia. Tanto poi sappiamo come andare in rete". Anche perché, là davanti “quest'anno abbiamo messo dentro giocatori dai grandi numeri. Col nostro calcio offensivo, abbiamo tutte le potenzialità per far male alle altre squadre”.

Sui nuovi: “Penso che si siano inseriti tutti alla grande. Pian piano stanno cercando di imparare gli schemi, hanno voglia di mettersi in mostra".

Politano: “Lo scudetto? Ci proviamo. Il mercato? Non ci pensiamo”

Infine, il sogno e il pragmatismo: “Penso che vincere lo scudetto sia il sogno di tutti. Dobbiamo far anche un grande girone di Champions". Il mercato: “Siamo abituati. Da anni si gioca durante il mercato, ma noi rimaniamo concentrati sul lavoro quotidiano".