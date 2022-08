Napoli, Elmas: "Contro il Lecce è mancata la giusta cattiveria"

Napoli, Elmas: "Archiviamo questo 1-1, non c'è tempo per pensare"

Intanto, per gli azzurri, è arrivato il secondo pari consecutivo, decisamente meno atteso rispetto a quello di Firenze: "Non c'è tempo per pensare molto, abbiamo partite importanti e giochiamo ogni tre giorni. Ora riposiamo e concentriamoci sulla Lazio". Il mercato è stato decisamente brillante: qual è la situazione nello spogliatoio? "Se ne sono andati in molti, ma lo spogliatoio è sempre lo stesso. Abbiamo grandi giocatori, come il nostro capitano Di Lorenzo e altri che sono qui da tanti anni. I nuovi arrivati sono fortissimi, lo si vede già: ci daranno una grande mano".