Kvaratskhelia-boom e il ritorno di Zielinski: i segreti dell'inizio sprint del Napoli

Kvaratskhelia non si ferma più, Zielinski è tornato: il Napoli vola

Sono però anche altri gli aspetti a metà tattico-statistici che possono far sorridere Luciano Spalletti, a partire dalla vena ritrovata di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco si sta infatti mostrando la vera arma in più del Napoli in questo primo scorcio di campionato, insieme ovviamente al celebratissimo Khvicha Kvaratskhelia, autore del gol partita all’Olimpico. Il georgiano è stato decisive per la terza partita sulle quattro giocate da titolare ed essendo entrato in cinque gol della squadra (quattro reti e un assist) ha fatto meglio di qualsiasi altro giocatore nelle prime quattro presenze da titolare nella competizione con il Napoli dal ritorno dei partenopei in Serie A nel 2006, bottino che sarebbe potuto essere ancora più significativo se Lozano sul campo della Fiorentina non avesse sprecato il passaggio del numero 77 azzurro. Quanto a Zielinski, il polacco sembra essersi messo alle spalle la peggior stagione della propria carriera a Napoli, mostrando proprio contro il maestro Sarri di avere ritrovato l’efficienza dei tempi d’oro: essendo entrato in quattro gol del Napoli, con una rete e tre assist, l’ex udinese è il centrocampista più decisivo delle prime cinque giornate, insieme al “bomber” dell’Atalanta Teun Koopmeiners, già autore di quattro gol.