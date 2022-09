Napoli, Spalletti: "È la strada giusta, ma a volte siamo pigri. Bene l'arbitro"

Vittoria in un campo ostico come l' Olimpico e primato in classifica: il Napoli di Luciano Spalletti fa bottino pieno contro la Lazio e il tecnico toscano non può che essere soddisfatto per la prestazione dei suoi: "La strada è quella giusta".

"La squadra è in condizione anche se si perde in delle banalità - sono le parole dell'allenatore di Certaldo a Sky -, altrimenti farebbe ancora meglio, una squadra corta che ha sempre costruito con grande qualità. In fase di possesso abbiamo perso qualche palla di troppo , che non possiamo permetterci di perdere per le qualità che abbiamo, ma a volte per pigrizia non siamo abbastanza convinti. Spero che i ragazzi ora affrontino l’Europa con la stessa personalità che stanno dimostrando in campionato e mostrando le loro qualità anche su palcoscenici importanti".

Spalletti: "Kvara? Non sono sorpreso. Kim dopo due giorni sapeva già cosa fare"

I nuovi hanno fatto la differenza: Kim e Kvaratskhelia sono andati a segno. "Kvara? Non sono rimasto sorpreso del suo inizio, anzi oggi sì, per via del gol che ha sbagliato perché è un giocatore molto tecnico. Poi è un ragazzo molto timido, che non vorrebbe mai sentirsi al centro di una stanza, ma in campo ha tutto un altro atteggiamento. Kim? Dopo due giorni ripeteva 'sali, fermo, scappa'". A DAZN Spalletti ha fatto un paragone con Koulibaly: "Un altro comandante? Questo viene come lui, veramente. Oltre ad essere bravo ragazzo e tutto, ha quella forza e quella determinazione dei grandi profili. Ha ancora da trovare delle vie d'uscita, delle linee di passaggio in costruzione. Che può trovare perché finora è stato abituato a fare la guerra in fase difensiva, ma ha la velocità e la tecnica anche per andare a giocare e fare superiorità numerica".

Spalletti: "Abbiamo il primo e il secondo portiere della Nazionale"

Sui portieri Meret e Sirigu Spalletti si è espresso così: "Abbiamo il secondo e terzo portiere della Nazionale, non potevamo aspirare di più. Alex ha bisogno di giocare e fare prestazioni come quelle di stasera per battere quella timidezza, se si può chiamare così. Per fortuna è finito il mercato, sa di essere titolare e che Sirigu è lì ad affiancarlo e spronarlo perché ha un carattere diverso che può aiutarlo nella crescita".

Spalletti: "Sozza? Ha arbitrato bene"

In conferenza stampa, Luciano Spalletti ha risposto al collega Maurizio Sarri, che dopo il match si è lamentato del gol assegnato a Kim, che per la Lazio era da annullare, e per un rigore non assegnato: "L’arbitro Sozza è uno dei più bravi, diventerà un top. Ha arbitrato bene".