Relax davanti al Golfo guardando il basket: Kvaratskhelia virale anche sui social

Relax e tablet per godersi lo spettacolo del proprio sport preferito. Con uno sfondo niente male. È stato questo il day-after di Lazio-Napoli per Khvicha Kvaratskhelia, ancora una volta determinante per i destini della squadra di Spalletti passata in rimonta all’Olimpico.

Kvaratskhelia e l'amore per il basket L’attaccante georgiano è stato infatti “pizzicato” su Instagram dal profilo ufficiale di Tvformulasport mentre è intento a guardarsi via streaming Turchia-Georgia, partita valida per la terza giornata del Gruppo A degli Europei di basket, che vedono proprio la Georgia tra i paesi ospitanti di uno dei raggruppamenti, nella capitale Tbilisi. Kvara appare concentratissimo… nonostante il panorama al suo fianco, il Golfo di Napoli avvolto dalle luci della sera, sia tutt’altro che trascurabile. Del resto, che la pallacanestro sia la grande passione del numero 77 azzurro lo si sa fin da quando l’attaccante è approdato in Italia e fin dal suo primo gol in Serie A realizzato al Verona e celebrato con l’esultanza “sogni d’oro” che appartiene a Steph Curry, mito vivente della NBA e fresco di conquista del quarto anello in carriera con Golden State.