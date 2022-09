Napoli al lavoro verso il Liverpool: Osimhen si è allenato a parte

Dopo il giorno di riposo seguito alla preziosa vittoria sul campo della Lazio i giocatori del Napoli hanno ripreso gli allenamenti in vista di una delle partite più importanti di questo primo scorcio di stagione, il debutto stagionale in Champions League in casa contro il Liverpool.

Archiviato con soddisfazione un weekend di campionato che ha permesso alla squadra di Spalletti di guadagnare punti su tutte le rivali dirette, Milan a parte, non c’è però tempo per abbassare la tensione, perché contro i Reds in un Maradona che si preannuncia sold out bisognerà cercare di portare a casa punti per mettere in discesa un girone completato da Ajax e Rangers.

Allenamento in due gruppi in vista della Champions League

Come informa il Napoli attraverso il proprio sito ufficiale la squadra dopo una prima fase di attivazione in palestra e in campo si è divisa in due gruppi: chi ha giocato sabato ha svolto lavoro di forza in palestra mentre il resto della squadra ha fatto lavoro di forza in campo e partita a campo ridotto.

Napoli: Demme, Lozano e Osimhen a parte a 48 ore dalla Champions

Tre i giocatori che non hanno partecipato all’allenamento in gruppo: Diego Demme, ancora alla prese con la riabilitazione dopo l’infrazione al cuboide del piede sinistro, che ha svolto terapie e personalizzato in palestra, Hirving Lozano, che in mattinata si è sottoposto ad ulteriori controlli radiologici e a una consulenza neurochirurgica dopo lo scontro con Marusic, per poi svolgere lavoro personalizzato, ma anche Victor Osimhen, che si è limitato ad un lavoro personalizzato in seguito a un risentimento accusato nel finale della gara di Roma.