Insigne: "Il Napoli farà bella figura. Orgoglioso dell'omaggio dei tifosi"

L'attaccante del Toronto FC Lorenzo Insigne in un'intervista a Prime Video ha caricato il Napoli in vista dell'impegnativo debutto in Champions League contro il Liverpool: "Farò sempre il tifo per voi".

Insigne: "Il Napoli farà bella figura con il Liverpool" L'ex attaccante azzurro si dice certo che il Napoli si farà valere contro la corazzata di Klopp: "I miei compagni faranno bella figura e io sarò qui davanti alla televisione a tifare per loro. Ho letto che dopo l’uscita dei biglietti i posti si sono esauriti in 4 ore. Questo è un bene per la squadra cosi scenderanno in campo carichi e faranno una grande partita".