Napoli, Osimhen c'è: l'attaccante torna ad allenarsi in gruppo

Seduta di rifinitura per il Napoli questa mattina al Konami Training Center di Castel Volturno prima dell'attesissimo match esordio in Champions contro il Liverpool nella cornice del "Maradona" con fischio d'inizio alle 21.

Napoli, rifinitura in vista del Liverpool: Osimhen c'è

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente esercitazioni su calci piazzati e tiri in porta. La notizia tanto attesa riguardante Victor Osimhen è arrivata: l'attaccante nigeriano è tornato ad allenarsi in gruppo ed è pronto a scendere in campo per la partita contro i Reds.