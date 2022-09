Klopp: "Grande rispetto per Spalletti". Alisson: "Kvaratskhelia? Siamo pronti"

Klopp: "Spalletti perfetto per il Napoli"

L'allenatore degli inglesi ha elogiato Luciano Spalletti: "Spalletti ha detto che ha messo il cappellino alla Klopp? Lo incontrai ai tempi dello Zenit, se avessi il suo fisico alla sua età non sentirei il bisogno di mettere il cappellino... Ha lavorato in tutto il mondo, si vede subito dall'identità che dà alle sue squadre, non vedo l'ora di incontrarlo in campo". Sul rinnovamento del Napoli: "Credo che qualche tempo fa ci sia stato un po' di nervosismo per le partenze di alcuni giocatori, ma ora se ho capito bene le cose si sono calmate e ne sono contento. Zielinski è rimasto lo stesso, si può costruire la squadra intorno a lui. Hanno intensità, hanno diversi approcci alla gara. Spalletti è rimasto sempre molto calmo in quella situazione di nervosismo, è perfetto per il Napoli". Il possibile impiego di Arthur: "Ha bisogno di giocare a calcio, che sia in partita o allenamento, l'abbiamo integrato in gruppo, non si era allenato con la Juve collettivamente. Ha la capacità di scendere in campo per un certo minutaggio, ma non per tutta la partita. Deve abituarsi a certi livelli, e la Champions non è meno intensa della Premier".