Giuntoli: “Kvara? Lo seguivamo, abbiamo anticipato la concorrenza”

Stadio 'Maradona' pieno, entusiasmo alle stelle: ci sono tutti gli ingredienti per un grande Napoli-Liverpool , partite che apre il girone di Champions League. A commentare questo inizio è l'uomo mercato partenopeo, Cristiano Giuntoli , che non può esimersi dal parlare dell'uomo copertina di questo momento in casa Napoli, ossia Kvaratskhelia .

Napoli-Liverpool, Giuntoli: “Contenti per i tifosi e il presidente”

Essere di nuovo nell'Europa che conta è una bellissima cosa per tutta Napoli, Giuntoli conferma: “Siamo contenti di tornare in Champions per i tifosi e per la presidenza. Ogni palla stasera, come detto ieri da mister Spalletti, si potrebbe trasformare in un'occasione per gli avversari, dobbiamo stare attenti e concedere poco o nulla".