Napoli, la Champions presenta Kvaratskhelia: “Also known as Kvaradona"

Questa sera alle ore 21.00, il Napoli di Luciano Spalletti farà il proprio esordio in Champions League allo stadio Diego Armando Maradona contro il Liverpool di Jurgen Klopp.

Questa gara sarà l'esordio nella massima competizione europea con i partenopei per Khvicha Kvaratskhelia, georgiano appena arrivato a Napoli e già nuovo idolo dei tifosi grazie alle prestazioni messe in mostra in questo inizio di stagione.

Khvicha Kvaratskhelia, also Known as Kvaradona

Il georgiano, arrivato in estate dalla Dinamo Batumi per sostituire i senatori Lorenzo Insigne e Dries Mertens, ha già messo in mostra le proprie qualità con la banda azzurra, tanto che anche la Champions League stessa sembra si sia accorta di lui.

A poche ore dal fischio d'inizio della partita tra Napoli e Liverpool, il twitter ufficiale della Champions ha pubblictao un post dove si vede una foto di Kvaratskhelia, in primo piano, mentre esulta dopo un gol alla maniera di Steph Curry, superstar NBA, ovvero col simbolo del "sonno" (due mani a palmi attaccati col dorso contro la guancia).

Il tutto accompagnato dalla didascalia "Kvaratskhelia. Also known as Kvaradona", con l'emoticon di un occhiolino e l'Hashtag #UCL.

I numeri di Kvaratskhelia al Napoli

Classe 2001, nativo della Georgia, l'impatto di Kvaratskhelia sul mondo Napoli è stato enorme. La tifoseria in estate si è trovata privata di alcuni senatori, come Koulibaly, Mertens e Insigne, e temeva una perdita di identità e competitività che, invece, non è avvenuta.

In particolare, il georgiano ha mostrato un agonismo fuori dal comune e una conduzione di palla davvero ottima, oltre a una precisione e a una forza nelle conclusioni che stanno giustificando il soprannome di "Messi georgiano".

Parlando prettamente dei numeri da quando veste la maglia del Napoli, Kvaratskhelia ha già segnato quattro gol in Serie A (uno al debutto contro l'Hellas Verona, due contro il Monza e uno, decisivo, contro la Lazio nell'ultima giornata), oltre ad aver fornito un assist sempre contro l'Hellas Verona.

Contro il Liverpool si candida ad essere uno dei grandi protagonisti dell'incontro.