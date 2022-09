Diretta Napoli-Liverpool ore 21: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

NAPOLI - Dopo due anni di attesa il Napoli ritira fuori lo smoking e si prepara per una meravigliosa notte europea contro il Liverpool di Klopp. Spalletti ha già caricato l'ambiente: "L'urlo The Champions lo sentiranno anche da Anfield", ha detto. Ha ruggito il tecnico, operato alla clavicola. Al Maradona sono attesi 55 mila spettatori, obiettivo incutere timore ai fenomenali Reds e sognare in grande. L'ultima partita di Spalletti in Champions risale all'11 dicembre 2018, Inter-Psv nella fase a gironi; mentre l'ultima del Napoli all'8 agosto 2020 negli ottavi con il Barça al Camp Nou. Il Maradona, invece, la grande coppa non l'ha mai vista: all'epoca dell'andata con il Barcellona, 25 febbraio 2020, si chiamava ancora San Paolo. Sono trascorsi 925 giorni. Stasera gli azzurri ritornano protagonisti nelle notti di gala.