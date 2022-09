Zielinski: "Abbiamo battuto chi paga i giocatori 80 milioni"

Due gol preziosi, una partita sontuosa dopo un inizio di stagione altrettanto positivo. Per Piotr Zielinski il ruolo di leader del Napoli è sempre più una realtà. Contro il Liverpool è stato freddissimo ad aprire le marcature su calcio di rigore, il secondo l'ha lasciato a Osimhen , ma al primo batter di ciglia della ripresa ha messo la zampata (uno scavetto a superare Alisson ) per il 4-0. Che chiedere di più?

Poi si lascia un po' andare, solo un pochino: "E' stata una serata perfetta. Siamo contenti, ma sappiamo che siamo solo all'inizio della fase a gironi. Sono arrivati ottimi giocatori che si sono subito ambientati, godiamoceli. Il Liverpool poteva fare di più? Non lo so, non sta a me dirlo. Noi abbiamo fatto una grandissima partita. L'anno scorso hanno fatto la finale di Champions e hanno calciatori che pagano 80 milioni".