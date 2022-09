Olivera e Napoli: “Meravigliosa la storia di Maradona, qui tutti ti incitano”

Mathias Olivera , uno dei nuovi acquisti del Napoli , è ancora un po' un oggetto misterioso, dovendo fare spesso da secondo a Mario Rui su quella fascia. Proprio per farsi conoscere meglio, in un video nei canali social azzurri, si è presentato meglio.

Olivera: “Mio padre è venuto a Napoli per aiutarmi”

Ecco chi è Olivera: “Grazie a tutti per il benvenuto e spero di dare tutto sul campo. Mi chiamo Mathias Olivera Miramontes e ho 24 anni. Sono di Montevideo, Uruguay. Ho una famiglia molto unita, tanti amici e amo passare del tempo con loro. Mio padre, mia madre e mia sorella vivono in Uruguay. Qui in Europa vivo con la mia fidanzata e i miei due cani e cerco di godermi questa nuova esperienza. Mio padre è venuto qui a Napoli per aiutarmi durante il primo periodo nel nuovo club, mia madre e mia sorella sono rimaste in Uruguay".