Napoli, tributo social alla difesa: "Great Wall"

A rubare l'occhio nello straordinario successo per 4 a 1 del Napoli ai danni del Liverpool sono stati i goleador di serata Piotr Zielinski (autore di una doppietta), André-Frank Zambo Anguissa e Giovanni Simeone . Tutti ispirati da un monumentale Khvicha Kvaratskhelia .

Napoli, "non solo Kvara". Dietro c'è anche un "Great Wall"

Tutto vero, ma con un post ad hoc sui propri account social ufficiale, ha voluto condividere la gioia del grande successo anche con tutto il reparto difensivo, definendolo "Great Wall of Napoli". Il tutto corredato dalle foto "in azione", nella partita coi Reds, dei centrali Amir Rrahmani e Min-jae Kim, insieme ai terzini Giovanni Di Lorenzo (il capitano), Mathias Oliveira e Mario Rui, quest'ultimo subentrato proprio al posto dell'uruguaiano ex Getafe al minuto 74.