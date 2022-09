Napoli, niente turnover: il titolare è Meret

NAPOLI - Col Milan, dopo la sosta, il 18 settembre, Alex Meret può eguagliare il numero di presenze in campionato dello scorso anno: sette. La differenza è nella tempistica, un mese contro nove. Essere il titolare del Napoli è sempre stato il suo grande desiderio. Dopo aver attraversato un'estate d'incertezze e pregiudizi, nella quale è cresciuto anche sopportando pressioni esterne, Meret ha avvertito nei fatti la fiducia di Spalletti , anche nei giorni di Kepa e Navas , quando sembrava un titolare a tempo. Per il rinnovo bisognerà attendere il rientro dalle vacanze del suo agente, ma la strada è tracciata.

Meret va blindato

Cinque su cinque in campionato, protagonista in Champions, pronto ad affrontare lo Spezia con vista sul Milan al rientro dopo la sosta. Meret è il titolare, Sirigu la sua alternativa, le gerarchie (che solo Navas avrebbe potuto sovvertire) sono solide. Il dopo Ospina sta brillando, è migliorato coi piedi, tra i pali è sempre stato reattivo, ha saputo gestire un'estate rumorosa restando concentrato e lucido. Ha conquistato, con pazienza, quello che ha sempre desiderato: sentirsi protagonista. In campo è evidente l'intesa col reparto, sono alle spalle vecchie imprecisioni, certo serviranno altre conferme ma le prime impressioni sono incoraggianti e le belle parate col Liverpool fanno tornare alla mente le prodezze in Champions ai tempi di Ancelotti. Questo Meret va blindato, lo sa bene ADL, si tornerà a parlare di rinnovo col suo agente, Pastorello, al suo rientro. L'attuale contratto è in scadenza a giugno 2023, si ripartirà dalla stretta di mano (ma senza firme) d'inizio estate, qualcosa andrà rivisto ma resiste una volontà reciproca: quella del Napoli di puntare su Meret e quella di Meret di giocare nel Napoli. Finalmente da titolare.

