Il sogghigno di De Laurentiis

Un mese e mezzo dopo gli striscioni contro De Laurentiis il Napoli ha battuto - pardòn, demolito - davanti a un pubblico adorante il Liverpool di Klopp, vicecampione della ricchissima Premier. L’ha fatto in Champions, naturalmente, con un giovane georgiano, un difensore sudcoreano, un centrocampista camerunese e un centravanti più italiano che argentino la cui smodata esultanza per il gol ha emozionato. Kvara , Kim, Simeone, Osimhen, Anguissa, Meret e il nuovo/vecchio Zielinski hanno scacciato quasi con violenza i fantasmi di Insigne, Koulibaly, Fabian (e Navas). Non è stato possibile staccarsi da Mertens poiché Ciro è riapparso al Maradona, con tanto di maglia azzurra, uscendo dall’armadio della fresca nostalgia.

Niente di nuovo - cose di calcio, passione, frustrazione, fegato e antipatia - né di definitivo: di sicuro non mancheranno altre occasioni per sottolineare polemicamente e maleducatamente la distanza tra una parte della tifoseria e il proprietario del Napoli. Certo è che, dopo l’impresa di mercoledì, quelle proteste sfiorano il grottesco.

Era il 23 luglio quando a Napoli compariva un lenzuolo al veleno: “ Tre pacchetti dieci euro” , uno è Kim (gli altri Marlboro e Muratti). Le due righe finali evito di citarle: un po’ di pudore l’ho conservato, anche se non sembra. E meno di una settimana dopo, il 29, la campagna dismissioni veniva celebrata così: “ AAA cercasi presidente, anche senza passione… ma non affarista arrogante e buffone”.

Ripeto da giorni che la campagna acquisti del Napoli è stata per più di una ragione la migliore della serie A: la società è riuscita a coniugare una notevole riduzione della spesa (in primis il monte ingaggi) con il mantenimento della competitività e i caratteri del rinnovamento non solo tecnico e anagrafico.

Il successo sul Liverpool, che non è in disarmo come ho letto da altre parti, ha confermato la qualità del lavoro di Giuntoli e dei suoi osservatori: De Laurentiis non va per campi, impone le direttive e lo fa spesso alla sua maniera. Immagino - conoscendolo - che dalle insulse sparate di capipopolo senza popolo, predicatori senza gregge, tragga più spasso che fastidio; così come non si lascia rapire dal trionfalismo degli opportunisti e degli aspiranti cortigiani: il bello del calcio è anche sapersi godere una partita e la vittoria in perfetta solitudine, pur se in mezzo ai cinquantamila del Maradona.