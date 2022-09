Napoli, festa social dopo la vittoria in extremis sullo Spezia

La gioia per il primo gol in azzurro in campionato è quindi rinviata, ma i tre punti pesantissimi hanno comunque messo il buonumore a Simeone, che ha commentato il pomeriggio del Maradona con un significativo post su Instagram come didascalia alla foto dell’ esultanza di gruppo dopo la rete dell’ex Sassuolo: "Quanto è stato importante vincere oggi e che emozioni!! Abbiamo lottato insieme, come una squadra e fino all'ultimo momento, per chiudere una settimana perfetta!!!”.

Juan Jesus carica il Napoli: "Ora sotto con i Rangers"

Diversi altri giocatori del Napoli hanno celebrato via social il sofferto successo di misura sui liguri, a cominciare da capitan Di Lorenzo: "Una vittoria arrivata solo alla fine, ma importantissima per aggiungere 3 punti al nostro percorso” ha scritto proprio su Instagram l’esterno della nazionale come analisi a una foto di sé esultante davanti ai tifosi. Essenziale il commento di Mattia Politano alla foto dell'undici di partenza ("Vittoria importantissima"), grintoso e felice invece lo sguardo di Juan Jesus nella foto pubblicata sul proprio profilo Instagram, nella quale il difensore brasiliano si è anche dedicato a un gioco di parole sul proprio debutto stagionale, per poi già invitare il gruppo a pensare alla partita contro i Rangers: "Partita NumberJuan per me in stagione. Clean sheet e 3 punti. Bravi tutti. Ora archiviamo in fretta e subito al lavoro per la prossima".