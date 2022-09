Politano, gol e dedica: "Ma il rigore l'ho tirato malissimo"

Serata memorabile per Matteo Politano : l'attaccante del Napoli a San Siro ha confermato la sua tradizione positiva contro il Milan , sbloccando il risultato su calcio di rigore nella ripresa. Per lui è la quarta rete ai rossoneri: contro nessuna squadra di Serie A ha segnato di più.

Dopo aver battuto Maignan dagli undici metri, l'ex Inter e Sassuolo ha celebrato dedicando la rete al portiere degli azzurri Davide Marfella e al centrocampista Gianluca Gaetano , che lo hanno convinto in estate a rimanere sotto il Vesuvio per un'altra stagione.

Politano: "Rigore tirato malissimo"

"Ho tirato malissimo: pensavo di battere centrale, ma non l'ho presa come volevo. Per fortuna, la palla è entrata: è andata bene così - ha ammesso a DAZN Politano -. Mister Spalletti era arrabbiato? Ma no, era contento, oggi ci teneva a fare bene ed anche noi volevamo chiudere nel migliore dei modi questo ciclo importante. Adesso avremo un po' di tempo per riposarci". Il clima nello spogliatoio: "C'è grande entusiasmo. Questa estate c'erano tante chiacchiere sul Napoli, dopo aver venduto giocatori importanti, ma noi abbiamo lavorato a testa bassa col mister, scoprendo di aver comprato giocatori molto forti. Ci stiamo ritagliando grandi soddisfazioni".

Politano: "L'infortunio? Problema alla caviglia"

Il giocatore è uscito dal campo zoppicante: "Ho un piccolo problema alla caviglia: mi si è girata e si è gonfiata, Vediamo come andrà nei prossimi giorni".