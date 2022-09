Kvaratskhelia, vent’anni da leader

Ha scassato il Milan , poi lo ha attirato in trappola e ha creato le premesse per la vittoria del Napoli : così a ventun anni Kvaratskhelia ha fatto sua la leadership del campionato. La prestazione del georgiano, meno appariscente di altre, è in realtà la chiave di volta della gara. Nel primo tempo ha costretto all’ammonizione i due guardiani che Pioli gli aveva messo addosso, Kjaer e Calabria , inducendo il tecnico rossonero a sostituirli. Nella ripresa ha ingannato Dest con una di quelle finte, tutte sue, che scatenano nell’avversario il riflesso condizionato del fallo, e ha messo sul dischetto degli undici metri la palla del vantaggio. La fantasia del talento di Spalletti è ciò che manca al Milan orfano di Leao per necessità, e orfano di Brahim Diaz per una scelta tattica che, a posteriori, non si rivelerà felice. Alla fine il verdetto di questo prologo della lotta scudetto dice che il Napoli può fare a meno della potenza di Osimhen , anche se la sua assenza si sente, eccome! E costringe gli azzurri a rinunciare al contropiede e ad allungarsi con maggiore fatica. Ma dice anche che il Milan senza il portoghese è una squadra potente e veloce, e tuttavia in deficit di genio.

Il risultato è bugiardo, se riferito alle occasioni da gol, che sono di più per i rossoneri. Ma è sacrosanto in rapporto al dominio tattico della gara, che il Napoli ha fatto suo dopo aver lasciato sfogare il Milan per la prima mezz’ora. Il trioè salito in cattedra, coadiuvato da uno straordinario, che sulla fascia sinistra ha fatto la differenza, tanto in interdizione, quanto in costruzione. La performance del regista slovacco è un crescendo rossiniano: nei primi quindici minuti sembra soccombere al pressing alto di De Ketelaere e del centrocampo rossonero, guidato da un ottimo Tonali, poi lentamente sale sul podio e dirige l’orchestra, finendo per giganteggiare nel finale anche nei contrasti con i più aitanti avversari.

Spalletti però ha peccato di presunzione, immaginando di sostituire Politano, prezioso anche in copertura su Theo, con Zerbin, affidandogli un compito troppo grande per un quasi esordiente. E ha rischiato di pagare caro l’azzardo: le due occasioni che hanno messo il Napoli in ginocchio nel finale, quella del gol di Giroud e quella della traversa di Kalulu, nascono dalla mancanza di filtro e dalle ingenuità del giovane esterno azzurro.

Da San Siro il Napoli porta a casa non solo i tre preziosi punti che lo proiettano in testa alla classifica - nel giorno in cui perdono insieme Milan, Juve, Inter e Roma -, ma soprattutto il carattere di fronte alle sfide più impegnative, che è stato per anni una mancanza sofferta. Nella scorsa stagione, alla settima giornata, il Napoli veleggiava a 21 punti in cima al campionato, quattro in più di oggi, e tuttavia non c’è dubbio che questa squadra, più giovane, priva di campioni come Koulibaly, Insigne, Fabian Ruiz e Mertens, mostra una inedita capacità di assorbire i momenti di crisi, senza smarrirsi. Questa risorsa, sommata alla straordinaria dotazione tecnica e alla varietà tattica del ricco repertorio di Spalletti, candida finalmente il Napoli alla lotta per il titolo.

È tempo di giochisti. In Italia si vince con la tattica e con la fantasia, perché nessuna squadra, eccetto forse l’Atalanta, è in grado di sviluppare agonismo e velocità per novanta minuti. Così è determinante il peso che hanno nel successo i talenti. Kvara su tutti, ma non solo. Guardate che cosa può fare un fantasista come Deloufeu, messo al centro di una diligente comitiva di potenti corridori. E guardate quanto pesano la temporanea assenza di Dybala sulla Roma e il disperato rimpianto di Dybala sulla Juve.