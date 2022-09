La rivincita di Mario Rui: è il nuovo leader del Napoli

Mario c'è. Sempre. Titolare: una definizione che a Spalletti non piace per niente e che secondo lui stona con l'idea di squadra profonda e completa, però è così che va la storia. Lo dicono i numeri, cioè i fatti: sempre presente dall'inizio quando il gioco si fa duro (ad eccezione della notte con il Liverpool, per una gastroenterite) e sempre in prima linea. Tipo a San Siro: prestazione maiuscola, coronata dall'assist raffinatissimo per Cholito-gol, e anche un'esibizione a tutela della patria. Sì: il video di lui che corre a difendere Kvara sfidando Tonali e Krunic dopo il fallo di Dest in area è diventato virale. E il commento più gettonato, invece, è il seguente: "Leader".