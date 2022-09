Napoli in Nazionale: sono 14 i giocatori convocati nella sosta

Napoli: gli altri azzurri impegnati

Ci sono poi altri nove calciatori del Napoli che partono per le partite delle loro nazionali. Vediamo l'elenco:

Elmas: Georgia - Macedonia (23 settembre); Macedonia - Bulgaria (26 settembre)

Lobotka: Slovacchia - Azerbaigian (22 settembre); Slovacchia - Bielorussia (25 settembre)

Ostigard: Slovenia - Norvegia (24 settembre); Norvegia - Serbia (27 settembre)

Rrahmani: Irlanda del Nord - Kosovo (24 settembre); Kosovo - Cipro (27 settembre)

Zielinski: Polonia - Olanda (22 settembre); Galles - Polonia (25 settembre)

Kvaratskhelia: Georgia - Macedonia (23 settembre); Gibilterra - Georgia (26 settembre) .

Per le amichevoli, via in tre. Lozano per Messico - Peru (25 settembre) e Messico - Colombia (28 settembre), Kim-Minjae per Corea del Sud - Costa Rica (23 settembre) e per Corea del Sud - Camerun (25 settembre), Olivera per Iran - Uruguay (23 settembre) e per Canada - Uruguay (27 settembre).