Kvaratskhelia: entusiasmo in Georgia e maxischermo per Milan-Napoli

Il Napoli, oggi, è sicuramente la prima squadra per tifo in Georgia. Merito di un ambasciatore d'eccezione come Kvaratskhelia, che ha scatenato l'entusiasmo di una nazione intera. I biglietti per le partite della nazionale sono andati esauriti in pochissime ore e domenica scorsa è stata festa vera in piazza per Milan-Napoli, con la vittoria degli azzurri per 2-1