Napoli, Spalletti mostra la cicatrice: scatto social con Salt Bae

Il Napoli si gode, dopo il successo per 2-1 a San Siro contro il Milan nell'ultima giornata, il primo posto in Serie A con 17 punti a pari merito con l' Atalanta.

Spalletti e la foto con Salt Bae: "Grazie per la tua Amicizia"

Il noto chef turco, star di Instagram per la sua eccentricità, è solito realizzare foto e video virali assieme alle star che spesso affollano i propri ristoranti. In questa occasione però, è stato lo stesso cuoco a recarsi fino in Italia, precisamente a Milano, nell'albergo che ospitava i partenopei.

Per ricordare l'occasione, oggi il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha pubblicato su Instagram una bella foto, con tanto di cicatrice in bella vista, che lo ritrae assieme a Salt Bae. Entrambi sorridenti, Spalletti ha scritto sotto la foto: "Grazie ancora della tua Amicizia! Ti aspettiamo a Napoli".

Spalletti mostra la cicatrice a settimane dall'intervento chirurgico

Il post è molto bello anche perchè Luciano Spalletti mette tranquillamente in mostra al pubblico la grande cicatrice sulla spalla dovuta a un intervento chirurgico, subito poche settimane fa, per la riparazione della clavicola fratturata. Il tecnico partenopeo si era fatto male una mattina mentre si recava a Castel Volturno, centro di allenamento del Napoli.

Nessuna convalescenza poi per Spalletti, che il giorno successivo si era normalmente presentato in conferenza stampa prima della partita contro il Liverpool, poi dominata 4-1. Spesso si accompagna a una stampella, che si porta anche in panchina, per aiutarsi negli spostamenti.

Le storie di Salt Bae: foto assieme ai giocatori del Napoli

In rete si possono ancora trovare alcuni video del pomeriggio che lo chef ha passato con la squadra.

In uno dei più spassosi si vede Spalletti, molto sorridente e carico, presentare lo "special guest" in un inglese piuttosto discutibile ma senza dubbio simpatico.

Nella foto successiva invece si vedono alcuni componenti della rosa, come Politano, Di Lorenzo e Mario Rui, fare una foto con la star, il tutto in un clima di grande allegria e giovialità.