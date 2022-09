Improta non ha dubbi: “Napoli, è l'anno dello scudetto”

Se siete scaramantici, questo è il momento di toccare ferro. Chi non se ne cura è Gianni Improta , ex calciatore del Napoli , che proclama sicuro a Radio Marte durante Marte Sport Live: “Sì, è l'anno giusto perché il Napoli vinca lo scudetto”. Tanti i motivi che spingono Improta a fare questo pronostico quando siamo solo a fine settembre e il campionato non è neanche arrivato a un quinto del suo cammino.

Eccoli, i 'sorprendenti': “Sicuramente Kvaratskhelia, che ha - talento enorme a parte - dimostrato di non subire le pressioni e anzi si assume volentieri le proprie responsabilità. Poi mi ha sorpreso il rendimento e la sicurezza di Meret”.

Tutto ciò per emettere il verdetto e dare nello stesso tempo un avvertimento a Luciano Spalletti: “Per maturità e qualità per me è l’anno giusto per lo scudetto. Voglio però dare un consiglio spassionato a Spalletti: faccia quello che sa fare, in modo eccezionale. Ovvero l’allenatore. Se farà così, lasciando da parte polemiche e altre cose esterne, può vincere il titolo”.