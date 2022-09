Napoli, buone notizie dal Kosovo: Rrahmani si allena con i compagni

Arrivano buone notizie dal Kosovo per il Napoli: secondo il quotidiano Nacionale, infatti, il difensore centrale Amir Rrahmani avrebbe superato i problemi fisici che lo avevano costretto a saltare l'impegno con l'Irlanda del Nord. Il giocatore da diversi giorni non si stava allenando con la squadra, ma oggi ha ripreso ed è sceso regolarmente in campo con i compagni.