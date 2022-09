Napoli-Torino: curva B verso il tutto esaurito

Lo stadio Maradona si prepara a un altro grande colpo d'occhio per la partita che aprirà l'ottava giornata di Serie A, sabato 1° ottobre alle 15, tra Napoli e Torino. Gli azzurri di Spalletti, alla ripresa dopo la sosta per le nazionali, non vogliono perdere il ritmo che li ha portati al comando della classifica; i granata di Juric non sono in un buon momento.

Napoli-Torino: la situazione dei biglietti Il Maradona potrebbe anche andare verso il sold out. La vendita dei tagliandi, iniziata venerdì, sta andando a gonfie vele, tanto che in curva B Superiore siamo quasi al tutto esaurito. Stando a quanto si legge sul sito Ticketone, sono rimasti pochissimi posti per questo settore, complici anche le vendite degli abbonamenti.