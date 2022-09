Napoli-Torino, venerdì 23 via alla vendita dei biglietti

Dall’alto del primo posto in classifica, mantenuto grazie alla vittoria in casa del Milan e condiviso con l’Atalanta vittoriosa a Roma contro i giallorossi, il Napoli ha ripreso la preparazione, seppur a ranghi ridotti visti i tanti assenti chiamati dalle rispettive nazionali, in vista del ritorno del campionato, che per la squadra di Spalletti è fissato per sabato 1° ottobre alle 15 al Maradona contro il Torino.

Napoli-Torino, i prezzi dei biglietti Come informa il sito ufficiale del Napoli, nella giornata di venerdì 23 settembre alle ore 12 inizierà la vendita dei biglietti per la gara contro i granata di Ivan Juric, valevole per l’ottava giornata di campionato. Questi i prezzi dei tagliandi: Tribuna Posillipo € 85,00; Tribuna Nisida € 65,00; Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12); Distinti anello superiore € 45,00; Curve anello superiore € 35,00. La società informa anche che non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. Al momento, gli anelli inferiore delle curve non saranno posti in vendita. Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto online. Il numero massimo di tagliandi acquistabili è di quattro.