Osimhen: senza terapia conservativa poteva tornare prima

Victor Osimhen procede a passi spediti verso il ritorno in campo, che avverrà probabilmente il 9 ottobre prossimo quando il Napoli farà visita alla Cremonese. Ma l'attaccante nigeriano sarebbe potuto tornare anche prima? Pare di sì, ma la società azzurra ha scelto la via più cauta, probabilmente per non rischiare ricadute.

Osimhen: poteva già esserci con l'Ajax Una prima prognosi poteva ipotizzare un recupero più veloce per avere a disposizione Osimhen già per la trasferta di Champions League contro l'Ajax. Il giocatore sarebbe magari potuto andare in panchina per poi essere buttato nella mischia all'occorrenza.