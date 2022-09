Italia Under 20: convocato anche Ambrosino del Napoli

Giuseppe Ambrosino, l'attaccante del Napoli che quest'anno è in prestito al Como, è stato convocato da Carmine Nunziata per la partita dell'Italia Under 20 contro i pari età della Svizzera, in programma domani alle 17.30 al 'Franco Ossola' di Varese. Gli azzurrini sono reduci dalla vittoria per 2-1 contro il Portogallo. Quella contro i rossocrociati è un'altra tappa di avvicinamento ai Mondiali Under 20 in programma nel 2023 in Indonesia.