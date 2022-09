Napoli, Busiello: "Demme è pronto al rientro. Valencia? Nessuna trattativa"

NAPOLI - Marco Busiello, agente di Diego Demme, è intervenuto in diretta ai microfoni di CalcioNapoli24 TV, per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco nel dettaglio, cosa ha detto: "Diego sta bene, è rientrato in gruppo. Il problema fisico è alle spalle. Non è stato facile restare fuori perchè stava bene fisicamente purtroppo è capitato questo episodio sfortunato in allenamento che l'ha bloccato per 2 mesi. Detto ciò, Diego è molto contento per i risultati di squadra e per come li sta ottenendo. Il rammarico è l'infortunio che ha avuto. E' pienamente coinvolto nel Napoli. Il rapporto con Spalletti è molto chiaro e schietto. Non c'è nessun problema particolare. Chiaramente ogni giocatore vorrebbe giocare in più. E' un rapporto di reciproca stima tra Demme ed il suo allenatore".