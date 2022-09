Pampa Sosa: “Insigne il miglior talento degli ultimi 15 anni”

C'è chi non si schiera tra coloro che glorificano Kvaratskhelia . O perlomeno pensano che Lorenzo Insigne abbia lasciato un segno indelebile a Napoli , difficile da scalfire dal georgiano. E' Roberto il Pampa Sosa , ex attaccante azzurro, che a Televomero ha detto parole commoventi nei confronti dell'ex capitano, ora in Canada a Toronto.

Se Kvara sta facendo innamorare di sé e sta guidando il Napoli in vetta alla classifica, scordare già Insigne sarebbe un segno di ingratitudine. Ne è convinto Sosa, che arriva anche a fare una scelta tra i due: “Tra Insigne e Kvaratskhelia, scelgo Lorenzo”. Poi prosegue: “Io non ho mai criticato Insigne”.

Perché questa scelta? “Perché non si può dimenticare il passato. Insigne è il miglior talento degli ultimi 15 anni, non è giusto criticarlo ora che non è più a Napoli”. A dire il vero, qualcuno lo criticava quando ancora giocava in azzurro. Così come più di uno ha emesso la sentenza dopo un mese circa di campionato: Kvaratskhelia è meglio di Insigne. Non Sosa, però, che dunque si schiera dalla parte della vecchia guardia e di chi, comunque, a Napoli ha scritto un'epoca.