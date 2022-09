Tim Cook a Napoli: Aurelio De Laurentiis incontra l'ad di Apple

"Ciao Italia: great to be in Naples!". Tim Cook, amministratore delegato di Apple, saluta così Napoli dove stamattina gli è stata conferita la laurea honoris causa Innovation and International Management all'università Federico II.

Napoli, ecco l'ad di Apple Tim Cook. De Laurentiis: "Piacevole incontro" Cook, arrivato nella serata di mercoledì 28 settembre in città a bordo di un aereo privato, è stato nella chiesa Sant'Aspreno ai Crociferi, nell'area dei Vergini, a visitare lo studio dello scultore Jago. "Grazie allo scultore Jago - scrive su Twitter Cook - per avermi invitato nel suo studio fantastico. Ispirato dagli artisti del passato, usa la tecnologia per creare capolavori per le nuove generazioni". Cook è stato accolto dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, presente all'università e che ha immortalato l'incontro anche sui social: "Incontro piacevole con Tim Cook - ha scritto De Laurentiis su Twitter - in occasione del suo Honorary Degree alla Federico II, (dove si laureò mio padre Luigi) insieme al Rettore Lorito, al sindaco di Napoli Manfredi e al presidente dell’Unione Industriali di Napoli Jannotti Pecci".