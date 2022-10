Cremonese-Napoli, i convocati di Spalletti: Osimhen non ce la fa

Slitta il ritorno in campo di Victor Osimhen. Come anticipato da Luciano Spalletti durante la conferenza stampa di vigilia della partita contro la Cremonese, il centravanti nigeriano non sarà a disposizione neppure per la partita dello Zini in programma domenica 9 ottobre alle 18.

Napoli, Osimhen salta anche la Cremonese: obiettivo Ajax Il nome del numero 9 non figura tra i 25 convocati per la gara contro i grigiorossi, a 31 giorni dall’infortunio subito nella prima partita del girone di Champions League contro il Liverpool, una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. Quella di Spalletti è di fatto una decisionne precauzionale, per evitare rischi di qualsiasi tipo: Osimhen, che ha saltato l’allenamento di giovedì 6 per stare vicino alla compagna che l’ha reso padre, è infatti ormai pienamente recuperato e nelle giornate di sabato e domenica “si allenerà forte” come dichiarato da Spalletti, in vista del probabile ritorno tra i convocati per la gara di mercoledì alle 18.45 in Champions League al Maradona contro l’Ajax, che potrebbe dare al Napoli la qualificazione agli ottavi con due turni di anticipo.