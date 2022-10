Napoli, provaci ancora Raspadori

INVIATO A CASTEL VOLTURNO - Visto che a volte è poesia romanzo, alle sei della sera il Napoli saprà già come orientarsi e cosa ne potrebbe essere di sé: perché mentre inizierà la fase del riscaldamento, e la Cremonese diventerà un paginone del romanzo da scrivere soprattutto con le proprie mani, Udinese e Atalanta avranno già finito di declamare se stessi. Ci sono due campionati, quasi come se fossero «Apertura» e «Clausura», ma lo scudetto è ovviamente uno solo: va costruito adesso, va difeso poi, va alimentato ripetutamente, senza lasciarsi andare, sapendo che le trappole sono disseminate qua e là e che per evitarle al Napoli conviene starsene dentro la propria natura, fascinosa e travolgente, autorevole e persino sfacciata, senza cambiarla eccessivamente. Il codice-Spalletti prevede una serie di certezze e il turnover, ch’è un procedimento da attivare anche a partita in corso e soprattutto adesso che si gioca ogni tre giorni, è una «diversità» già utilizzata in passato, un anno fa, quando le cinque sostituzioni hanno consentito di rendersi conto dell’ampiezza dell’organico ma anche delle sue carenze, tecniche o caratteriali: sarà pure per questo, per strategia pura, che avendo avuto risposte certe, prive di qualsiasi debolezza, il Napoli riparte da Raspadori e da Kvaratskhelia, che sommati rappresentano vibrazioni allo stato puro. Raspadori ha presentato le proprie credenziali in lieve ritardo: una doppietta all’Ajax, una rete a Glasgow, e uno allo Spezia, a cui aggiungerne uno in Inghilterra e un altro in Ungheria (tutto in venticinque giorni) e il rabdomante del gol - che ora sa di Paolo Rossi e ora di Bruno Giordano - ha confermato di appartenere alla categoria degli eletti, dove già si era sistemato Kvara, con quell’aria da scugnizzo e quelle diavolerie che attraggono pestoni.