Panucci stuzzica Spalletti: "Super Napoli? Anche a Roma partiva così, poi..."

NAPOLI - Si ha davvero l'impressione che solo il Napoli possa fermare il Napoli. La squadra di Spalletti sta volando in campionato e in Champions League, macinando numeri da record. Gli azzurri comandano in Italia e in Europa, esprimono un calcio bellissimo e segnano tanto, ma Christian Panucci mette in guardia: "Anche lo scorso anno gli uomini di Luciano Spalletti erano partiti benissimo. Ma l’aria inizierà a pesare e voglio vedere anche Spalletti come gestirà queste situazioni: ha esperienza, però molte volte è partito benissimo e poi ha frenato all'improvviso. Anche alla Roma, se ben ricordate, arrivavamo secondi", ha detto l'ex difensore della Roma a Pressing, interrogandosi della continuità del Napoli per tutta la stagione.