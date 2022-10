Napoli, tegola Rrahmani: il riscontro degli esami strumentali

Napoli, contro l'Ajax uno tra Østigård e Juan Jesus

In attesa di conoscere quali saranno, con esattezza, i tempi di recupero, sicuramente il tecnico di Certaldo non avrà a disposizione Rrahmani per la sfida casalinga all'Ajax, in programma domani - mercoledì 12 ottobre alle 18.45 - allo stadio "Diego Armando Maradona". Al suo posto, uno tra Leo Skiri Østigård e Juan Jesus.